Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanıydı! 'Silahlı terör örgütüne üye olmak'tan dava açıldı! İşte istenen ceza
Giriş Tarihi: 19.4.2023 15:35 Son Güncelleme: 19.4.2023 16:57

SON DAKİKA: CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanıydı! 'Silahlı terör örgütüne üye olmak'tan dava açıldı! İşte istenen ceza

Son dakika haberi: CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halka İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş hakkında, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan dava açıldı. Gündeş'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
SON DAKİKA: CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde daire başkanıydı! ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’tan dava açıldı! İşte istenen ceza

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halka İlişkiler Daire Başkanı

AK Partili Yılmaz'dan CHP'ye terör tepkisi: Mersin Büyükşehir Belediyesi... CHP'li Mersin Belediyesi çalışanlarına PKK davası! 3’ü üyelik 11'i örgüt propagandasından yargılanacak Şehit cenazesinde CHP’li başkan Vahap Seçer’e tepki: Sen şehitten ne anlarsın Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör yuvalanması! PKK elebaşı Karayılan ile görüşen sözde gazeteciye para akıtmışlar Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan CHP'li Bedrettin Gündeş tutuklandı CHP'li Belediyenin Basın Daire Başkanı, PKK’ya eleman kazandırmak için çalışmış

hakkında terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı.

TUTUKLANMIŞTI

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 26 Eylül'de Tece polis evine yönelik hain saldırı sonrası PKK terör örgütünün ildeki faaliyetlerine yönelik yapılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda terör örgütü işe iltisaklı olduğu tespit edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş gözaltına alındı. Gündeş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü içerisinde aktif olarak yer aldığı, terör örgütlerince önem atfeden günlerde, örgüt güdümünde yayın yapan yayın organlarının çağrısı üzerine gerçekleşen örgüt propagandasına dönüşen eylemlere katıldığı gerekçesiyle 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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SON DAKİKA: CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanıydı! 'Silahlı terör örgütüne üye olmak'tan dava açıldı! İşte istenen ceza
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