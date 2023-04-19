SON DAKİKA: CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde daire başkanıydı! ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’tan dava açıldı! İşte istenen ceza

TUTUKLANMIŞTI

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 26 Eylül'de Tece polis evine yönelik hain saldırı sonrası PKK terör örgütünün ildeki faaliyetlerine yönelik yapılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda terör örgütü işe iltisaklı olduğu tespit edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş gözaltına alındı. Gündeş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.