Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | TSK'dan Gara'da operasyon! 6 terörist öldürüldü...
Giriş Tarihi: 19.4.2023 11:27 Son Güncelleme: 19.4.2023 11:35

SON DAKİKA | TSK'dan Gara'da operasyon! 6 terörist öldürüldü...

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | TSK’dan Gara’da operasyon! 6 terörist öldürüldü...

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!

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SON DAKİKA | TSK'dan Gara'da operasyon! 6 terörist öldürüldü...
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