SON DAKİKA | TSK’dan Gara’da operasyon! 6 terörist öldürüldü...

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 19, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/JwLn7t9PmU
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!