TCG Anadolu büyük rağbette... 7’den 70’e TCG Anadolu’ya koştular

TCG Anadolu'yu yakından görmek için sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle önceki gün giremedikleri için tekrar geldiklerini belirterek görmek için sabırsızlandıklarını söyledi.

ALMANYA'DAN TCG ANADOLU'YU GÖRMEK İÇİN GELDİ

Almanya'dan İstanbul'a geldiğinde Türkiye'nin yüzaklarından TCG Anodolu gemisini görmek için oğlu Nasuh Furkan'a bu gururu yaşatmak için geldiğini belirten İsmail Gülarslan, "Almanya'nın Ravensburk şehrinden İstanbul'a geldik. 2 gündür gemiyi gezmek için bekliyoruz. İkinci gün yoğun kalabalıktan dolayı girememiştik. Benim gençliğim Almanya'da geçti. Bende oğlumun Türkiye'deki gelişimleri görmesi ve gurur duyması ve motivasyon için yerli gemimizi gezdirmeye getirdim. Oğlumun Türkiye'nin neler başardığını görmesi ve gururlanması için yabancılara karşı gururla anlatacağı bir hikayesi olsun diye geldik. Almanya'da Türk vatandaşları ve gençlerinde Asimilasyon arttı. Sosyal faaliyetler kayboldu. Eski Almanya artık yok. Ukrayna savaşında Almanya'nın enerji ve tarım alanında dışa bağımlı olduğunu yaşadık. Türkiye'nin her geçen gün hem teknoloji, hem tarım hemde savunma alanındaki bağımsızlığı bizi gururlandırdı. Rusya'nın enerji ve tarım alanında nasıl dünyayı dize getirmeye çalıştığını yaşadık. Ülkemizin her geçen gün güçlenmesi ve teknoloji ve enerji alanında bağımsızlığına doğru ilerlemesi bizi gurbette yaşayan gençlik olarak gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.

YÖRÜKLER İZMİRDEN TCG ANADOLU İÇİN GELDİLER

İzmir Kemalaşa'dan Türkiye'nin milli ve yerli gemisini görmek için yola çıkan Sancaklı yörüklerinden Kerem Şen ile emekli polis memuru Ahmet Taşan, "Türkiye'nin gururunu ve gözbebeğini yakından görmek için İzmir'den erkan saatlerde çıkıp geldik. Yaılan çalışmalar karşısında Tüylerimiz diken diken oluyor. Biz bunları hayal bile edemiyorduk. Eski dönemlerde çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğinden umutsuzduk. Şimdi bu eserler karşısında Türkiye'nin neler başardığını a şahitlik ediyoruz. Bu muhteşem eserleri gözlerimizle görmeye geldik. Gördük ve gururlandık. Geleceğe olan umutlarımız yeşerdi. Bu bir Çanakkale savaşı gibi güçlü devletlere karşı teknolojik gelişimle karşılık verme savaşıdır. Azmin zaferidir. Bu eserlerimizle dosta güven düşmana korku veriyoruz. Selçuk Bayraktar gibi gençlerimizi koruma altına almak gerekir" diye konuştular.

KAPALIÇARŞI ESNAFI, "ESERLERİMİZ BİZE GURUR VERİYOR"

Mustafa Şahin, Muharrem Baykam ve Berkan Aslan, Türkiye'nin gururu savaş gemisini görmek için geldiklerini belirterek, "Bizler kapalı çarşı esnafıyız. Yıllardır bu ülkede gururlanacağımız eserler üretilmedi. Şimdi dışa bağımlılığımızı azaltacak İHA'lar SİHA'lar denizaltılar, helikopterler, TOGG otomobili, Kızılelmalar ve TCG Anadolu gibi savaş gemileri üretir hale geldik. Bunları kendi erli mühendislerimiz ve insanlarımızla yaptık. Bu eserlerle gurur duyduk. Böyle bir teknolojinin Türkiye tarafından yerli olarak üretilmesi bizi gururlandırdı. Bundan sonra dünya ülkelerinin önüne geçecek teknolojik savunma amaçlı cihazlarımızı üretebileceğiz. Bu tip teknolojik gelişimden ve eserlerden gurur duymayanlar bu ülkenin hainleridir. Üretim olmadan hazır para dağıtarak vaatte bulunanlar da bu milleti dilenci konumuna getirecektir. Bir ülke ancak üreterek kalkınır. Bize boş ve hazır para ile değil böyle üretim yapan icraatlar lazım. Geçmişte yapılanlar da ortada şimdiki yapılanlarda Siyasetle değil hizmetin ön planda tutulması gerekir" dedi.

70 YAŞINDA HAYALİNİN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİNİ GÖRDÜ

70 yaşındaki Ali Balta ise görünen köyün kılavuz istemediğini eseri gördüğünü belirterek, "Biz bugüne kadar böyle teknolojilerin ancak hayalini kurardık. Allah bize bu günleri de gözlerimizle görmemizi sağladı. Şu an bizim helal paralarımızla bu ezerler yapılıyor. Geçmişte vergi rekortmeni olan Manukyan gibi insanların paraları ile değil. Bu eserler bizi gururlandırıyor. 70 yıllık hayatımda böyle devasa yerli bir savaş gemisini yaptığımızı görme şansına sahip oldum. Hayal ettiğimiz gerçekleri görmeye başladık. Gençlerimizin daha güzel şeyleri göreceğine inancımız arttı. Bu eserlerimiz dünya teknolojilerine kafa tutar. Bu gelişmeler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan zamanında gerçekleşti. Allah bütün emeği geçenlerden razı olsun" diye konuştu.