TOGG’un yeni deneyim merkezine yoğun ilgi

TOGG'un İstanbul'daki ikinci 'Deneyim Merkezi'nin Zeytinburnu'nda açılmasından sonra kurada isimleri çıkan şanslı vatandaşlar merkeze akın ettiler.

Kurada çıkan araçlarını görmek için deneyim merkezini ziyaret edenler, 3 farklı renkte olan T10X modelini detaylı şekilde incelediler.

Deneyim Merkezi'nde ayrıca, TOGG şarj sistemi Trugo deneyimlenebiliyor ve TOGG'un dijital platformu Trumore için oluşturulan alanlarda TOGG ile ilgili bilgilere erişilebiliyor. Ziyaretçiler, Anadolu, Gemlik ve Kula ismi verilen 3 farklı renkte sergilenen TOGG T10X'e yoğun ilgi gösterdi. Araçlarda incelemelerde bulunanlardan bazıları ise T10X ile fotoğraf çekilerek sosyal medyada paylaştı. Noktanın ilerleyen zamanda teslimat merkezi olarak da kullanılacağı öğrenildi.

"MÜTHİŞ BİR ARAÇ, GÖRÜNDÜĞÜNDEN DAHA ETKİLEYİCİ"

T10X satın alma başvurusunda kuradan 4 bininci sırada ismi çıkan Haluk Perk, "Müthiş bir araç göründüğünden daha etkileyici. Ben Avrupa markası araç kullanıyorum bu araç ona göre iki misli daha kaliteli milli ve yerli olmasıda bunun değerini kat kat arttırıyor. Elektronik bölümü çok etkileyiciYüksek ve ferah bir iç dizaya sahip. Sanki kokpitteymişiz hissi yaratıyor. İç hacminin rahatlığı ve genişliği nedeniyle arabadan hiç inmek istemiyorum. Emeği geçenleri cani yürekten kutluyorum. Bu araç milli gururumuz olacak. Yollarda gururla kullanacağız. Bu kadar etkileyici olabileceğini tahmin etmiyordum. 4 bininci çekilişte arabayı almaya hak kazandım. Böyle bir araca sahip olduğum için mutluyum" dedi.

Kurada ismi çıkan şanslılardan Ahmet Pacan, "Togg T10X modeli araç bana kurada 471 sıradan çıktı. Aracın kalitesi ve duruşu süper. Böyle bir teknolojiyi beklemiyordum. Farklı bir logo altındabu araçlar 3-4 milyon liradan satışa çıkarılır. Bu model ise 1 milyon 215 liraya satışa sunuldu. Hem iyi bir fiyata hem de çok çok iyi bir modele sahip oldum. Adeta Uçak gibi bu milli bir gurur, binerken dahi heyecanlanıyorsunuz. Yerli ve milli olması da bizi ayrıca heyecanladırıyor. Kızımın adına yazılmıştık kurada çıkması büyük bir şans Bir an önce alıp yollara çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Eşi ile birlikte kendilerine çıkan aracı görmek için gelen Meral Poçan ise, "Heyecanla milli aracımıza binmeyi bekliyoruz. Mayıs Haziran ayı arasında teslim edeceklerini söylediler. Teslim edilmeden önce gelip deneyimlemek istedik. Ben yabancı marka araç kullanıyorum fakat bizim yerli ve milli aracımız daha güzel. İç dizaynı elektronik ve dijital aksamı çok güzel sanki uçağa binmiş gibi hissettim. Bu kadar güzelini beklemiyorduk. Filimlerde kara şimşek dizisinde gördüğümüz araç gibi olmuş. Sanki 'kara şimşek'e binmiş gibi oldum. Bu teknolojiye güvenemeyenler bize, nasıl güvendiniz de başvurdunuz bu araç yollarda dökülür rezil olursunuz demişlerdi. Hepsinin yalan ve karalama olduğunu bizzat yerinde görüp inceledik. O bu teknolojileri karalamaya çalışanların hayallerinden daha yüksek bir araç. O karalayanlar Türkiye'nin böyle bir teknoloji ile araç yapmasından memnun olmayacak kişiler. Artık ithal markaların yerine milli ve yerli araçlarımızı kullanacağız" şeklinde konuştu.

"ARABA ÇOK HARİKA OLMUŞ. YAKINDAN GÖRMEK ÇOK BAŞKA"

Kurada araç sahibi olan şanslı insanlardan olan Abdullah Yılmaz, "Oğlum ve benim adıma iki kişi olarak kuraya girdik. Oğlum adına 5 bin 700.cü sırada çıktı. Fotoğrafındakinden daha güzel olduğunu gördük ve deneyimledik. Araba çok harika. Teknik detaylarına yakından baktık yakından görmek çok başka bir şey. Görüntülerinden çok daha güzel çok daha büyük. Ekran özellikle en sevdiğim kısım oldu. Aracın içi bir ailenin kullanımına oldukça uygun. İnşallah devamı daha üst seviyede gelir. Teslim aldıktan sonra gururla yolumuza devam edeceğiz. Yurdışına çıkarken de bu araçla çıkıp dosta düşmana teknolojimizi ve modelimizi göstereceğim. Yapana edene teşvik edip ortaya koyana özellikle de Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.