Traktör yalancısı Özel’den skandal vaat

"CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadinde bulunan, sonrasında ise "Biz o vaadi çarpıcı olsun diye öne çıkarmıştık" cevabıyla "Traktör Özel" lakabını alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel son vaadiyle "pes" dedirtti. Özel, bir TV programına katılarak hazinenin kasasında bulunan ve uluslararası rezerv olarak geçen altınları her aileye dağıtmayı düşündüklerini ve kazanırlarsa yapacaklarını söyledi. Program sunucusunun, "E hazineyi boşaltıyorsunuz" cevabı üzerine Özel, "Hiç boşalmıyor" diye karşılık verdi.