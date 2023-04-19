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Giriş Tarihi: 19.4.2023

Türkiye’nin gururu

Türkiye’nin gururu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi'nin Kadir Gecesi'nde düzenlediği 10 bin kişilik iftar programına katıldı. İftara Togg marka makam otomobili ile gelen Şentop'u Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, karşıladı. Togg otomobile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiği görüldü. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin dünyadaki otomobil piyasasına girmesi bir marka olarak çok önemli. En kısa zamanda yayılacaktır, Türkiye için bir gurur meselesi, bir iftihar meselesi" dedi. DHA
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Türkiye’nin gururu
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