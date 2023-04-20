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Giriş Tarihi: 20.4.2023 17:01 Son Güncelleme: 20.4.2023 17:30

Son dakika: AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! Saldırgan yakalandı

Son dakika haberleri: Adana'nın Çukurova ilçesinde AK Parti ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, yaptığı açıklamada, "Bu saldırıyı lanetliyoruz. 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Şiddetin her türlüsüne karşıyız." ifadelerini kullandı.

DHA
Son dakika: AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! Saldırgan yakalandı

Son dakika haberleri: Adana'daki olay, saat 16.00 sıralarında yaşandı. AK Parti Çukurova ilçe binası önüne gelen silahlı kişi, parti binasına ateş açtı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırıının ardından harekete geçen polis, şüpheliyi yakaladı. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "İlçe binamıza 1 kişi tarafından 12 el ateş edildiği bilgisini aldık.

SON DAKİKA! AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! İşte ilk görüntüler | Video

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bu saldırıyı lanetliyoruz. 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Tüm teşkilatımıza, partimize geçmiş olsun" dedi. Saldırı sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

"SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! Saldırgan yakalandı
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