Son dakika: AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! Saldırgan yakalandı

Son dakika haberleri: Adana'daki olay, saat 16.00 sıralarında yaşandı. AK Parti Çukurova ilçe binası önüne gelen silahlı kişi, parti binasına ateş açtı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Saldırıının ardından harekete geçen polis, şüpheliyi yakaladı. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "İlçe binamıza 1 kişi tarafından 12 el ateş edildiği bilgisini aldık.
SON DAKİKA! AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! İşte ilk görüntüler | Video
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Bu saldırıyı lanetliyoruz. 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Tüm teşkilatımıza, partimize geçmiş olsun" dedi. Saldırı sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor.