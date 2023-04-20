Son dakika: AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! Saldırgan yakalandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırıının ardından harekete geçen polis, şüpheliyi yakaladı. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "İlçe binamıza 1 kişi tarafından 12 el ateş edildiği bilgisini aldık.

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bu saldırıyı lanetliyoruz. 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Tüm teşkilatımıza, partimize geçmiş olsun" dedi. Saldırı sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor.