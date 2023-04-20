AK Parti Sözcüsü Çelik’ten parti binasını hedef alan saldırıya ilişkin açıklama: Geri adım atmayacağız

AK Parti Sözcüsü Çelik, partinin Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki saldırıya uğrayan ilçe başkanlığı binasında incelemede bulundu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay'dan bilgi aldı.

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"GERİ ÇEKİLME YA DA SAKINMA GİBİ BİR DUYGU YARATMAZ"

İlçe binalarına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Çelik, şöyle konuştu:

"Burada yakalandıktan sonra da aldığımız ilk bilgiler doğrudan AK Parti'ye karşı, AK Parti binasını hedef alarak bu eylemi gerçekleştirdiğini söylüyor. 'Ben kendim, işte şu partiye mensubum' diye bir parti ismi veriyor. Tabii o sebeple AK Parti'ye karşı olduğunu, o motivasyonla gerçekleştirdiğini söylüyor. Tabii bu şahsın eyleminin kendisinin 'Şu partiye aidim, o yüzden şu motivasyonla yapıyorum' demesinin şu aşamada bir önemi yok. Ama esas olan 'İşte ben televizyonlardan izliyordum. AK Parti'nin bazı söylemleri sebebiyle bu eylemi gerçekleştirmek istedim' şeklinde bir yaklaşımı var. Tabii bunu esas olarak epeydir söylüyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza, partimize karşı kullanılan nefret dilinin, nefret siyasetinin belli yerleri tahrik etmek amacına matuf olduğunu ifade ediyoruz. Diğer siyasi partilere yapılan saldırılara sivil siyasetin her türlü saldırıdan, tacizden korunması gerektiği çerçevesinde biz karşı durmuştuk."

Çelik, AK Parti kadrolarının sürekli olarak meydanlarda, sahada vatandaşlarla olduğunu belirterek, "Seçim çalışmalarına odaklanmışken bu tip tacizler, provokasyonlar, saldırılar, AK Parti teşkilatları üzerinde zerre kadar geri çekilme ya da sakınma gibi bir duygu yaratmaz. Her ne saldırı olursa olsun, nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin, hangi provokasyon olursa olsun hiçbir şekilde bundan geri adım atmadan, sandığa doğru giderken bütün provokasyonlarla mücadele ederek hep birlikte bu seçim çalışmalarını yürüteceğiz." diye konuştu.

"SALDIRGANI HIZLI BİÇİMDE YAKALAYAN EMNİYET GÜÇLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Demokrasinin ve sandık siyasetinin Türkiye'de son derece güçlü olduğunu dile getiren Çelik, AK Parti'nin 20 yıldır sandık ve demokrasi yoluyla mücadelesini verdiğini vurguladı.

Çelik, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın bu mücadelesinin güçlü şekilde süreceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Tabii hemen emniyet güçlerimiz bu saldırganı hızlı bir şekilde yakaladılar. Sorgusu da yapılıyor. İlk ortaya çıkan çerçevede, doğrudan AK Parti'yi hedef alarak bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade ediyor. AK Parti'yi bilerek, buraya dönük olarak bu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Gördüğünüz gibi teşkilatlarımız her zamanki gibi sokakta. Çukurova teşkilatımız, Adana teşkilatımız, Türkiye'nin her tarafındaki teşkilatımız... Seçime giderken bu tip provokasyonlar olacağını bilen bir kadroyuz. Geçmiş yıllardan beri bunun mücadelesini verdik. O sebeple bunu, bu saldırganı hızlı bir biçimde yakalayan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz."

Adana'nın güvenli bir şehir olduğunu dile getiren Çelik, "Her türlü saldırıya, provokasyona karşı biz sandığa giderken demokratik mücadelemizi en güçlü şekilde sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

"TEŞKİLATLARIMIZ SAHADA"

Bundan sonrasında da daha güçlü bir şekilde sokaklarda, meydanlarda olacaklarını ve vatandaşlarla daha çok buluşacaklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Sivil siyasetin her türlü provokasyondan, tahrikten uzak tutulması konusunda biz açık ve net bir tutuma sahibiz. Türkiye'nin güvenlik güçleri, sandığın korunması, demokratik süreçlerin korunması konusunda son derece hassas. Bundan sonrasında da herkese şunu ifade etmek istiyoruz; özellikle son bir hafta 10 gündür birkaç kere de uyarıda bulunduk. Terör örgütlerine söylenmeyen sözlerin, terör örgütlerine birilerine söylemekten sakındığı sözleri Cumhurbaşkanı'mıza karşı, partimize karşı, Cumhur İttifakı'mıza karşı kullanmalarının başlı başına bir provokasyon olduğunu ifade etmiştim. Umarım bundan sonra herkes daha dikkatli olur. Teşkilatlarımız sahadadır. İnşallah 14 Mayıs seçiminde büyük bir demokrasi zaferine imza atmak üzere faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Hepimize geçmiş olsun."

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FUAT OKTAY'DAN SALDIRIYA KINAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını dile getirdi. Oktay, "Birlik ve beraberliğimize yönelik yapılan bu saldırılar asla hedefine ulaşamayacaktır. Çukurova Teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Adana Valiliği olaydan sonra yazılı açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"AK Parti Çukurova ilçe binası olarak kullanılan ancak deprem nedeniyle tedbiren boşaltılan binaya 1999 doğumlu E.A. isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirilmiş, saldırgan binaya 14 el ateş etmiş, atılan mermiler parti binası duvarına ve parti tabelasına isabet etmiştir. Fail, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup ilk ifadesinde, AK Parti binasını bilerek hedef aldığını ve bilerek ateş ettiğini söylemiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir."