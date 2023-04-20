Anadolu Alevi Ocakları Genel Başkanı’ndan Kılıçdaroğlu’na tepki: Bir Alevi PKK’yla FETÖ’yle işbirliği içerisinde olmaz

Alevi toplumuna yapacağınız en büyük iyilik; toplumumuzun PKK ve FETÖ terör örgütleriyle anılmasını engellemeniz. FETÖ ve PKK ile işbirliği içerisinde görünmesi Alevi toplumuna yapılmış en büyük hatalardan biri olacaktır. Alevilere, en büyük zulmü fetöcüler yapmıştır. Bir Alevi kendi cellatıyla, PKK'yla FETÖ'yle işbirliği içerisinde olmaz, OLAMAZ !! Biz bu devletin asli unsurlarıyız… Zaten Ülkemizde Alevilerin ne kadar değersiz olduğunu biliyoruz… Ama unutmayın hey Aleviler, DEĞER-SİZSİNİZ…