Bakan Karaismailoğlu: Bu seçim Türkiye’nin en önemli seçimi...

2002 yılında Türkiye'nin tamamında 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Bunun tamamını yenilediğimiz gibi 29 bin kilometreye çıkardık. Bu yapılan yatırımla her yıl 13 bin vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. Bundan daha iyisi var mı? Hükümet demek budur. Milletine hizmet demek budur. 20 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde büyük yatırımlar yaptık. Hedeflerimiz çok büyük. O yüzden köprüler, tüneller, limanlar, havalimanları yapıyoruz. Ülkemiz gelişsin büyüsün" dedi.



"BİZ KONUŞMAYIZ, İCRAATLARIMIZ KONUŞUR"



Bu seçimin Türkiye'nin en önemli seçimi olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Yine yatırım, yatırım, yatırım. Devletin, belediyenin görevi nedir? Milletinin hayatını kolaylaştırmaktır. Biz yakından takip ediyoruz. İstanbul'da bunu çok yaşadık. Bugünkü yönetimi de biliyoruz. Turist Ömer gibi dolaşıyorlar; İstanbul'la alakaları yok. Utanmadan gelip 10 tane metro hattı yaptıklarını söylüyorlar. 4 sene oldu yönetime geleli. Bir tane metro hattının yüzde 5 ilerlemesi var. 4 yılda yüzde 5 ilerlerse bu metro hattı tam 80 yılda anca bitecektir. Kafa bu, zihniyet bu. Dertleri yok ki. Ancak, koltuk makam peşindeler. Bir senedir oturmuşlar sağa dönüyorlar, sola dönüyorlar.