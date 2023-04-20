Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Büyük Ekonomiler Forumu’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan forumda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'ni deveye aldık.
Başkan Erdoğan'dan Büyük Ekonomiler Forumu'nda önemli açıklamalar | Video
İnşallah bir sene içerisinde afetzedelerimizi içinde huzurla oturacakları yeni yuvalarına kavuşturacağız.