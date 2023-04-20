Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Büyük Ekonomiler Forumu'nda önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 20.4.2023 16:44 Son Güncelleme: 20.4.2023 16:59

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Büyük Ekonomiler Forumu'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'ni deveye aldık. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan üçlü gezegen krizi ile mücadelede çözüm küresel dayanışmadan geçiyor." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Büyük Ekonomiler Forumu’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan forumda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'ni deveye aldık.

Başkan Erdoğan'dan Büyük Ekonomiler Forumu'nda önemli açıklamalar | Video

İnşallah bir sene içerisinde afetzedelerimizi içinde huzurla oturacakları yeni yuvalarına kavuşturacağız.

İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan üçlü gezegen krizi ile mücadelede çözüm küresel dayanışmadan geçiyor."

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Büyük Ekonomiler Forumu'nda önemli açıklamalar
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