Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan AK Parti binasına yönelik saldırıya kınama

Adana'nın Çukurova ilçesinde AK Parti ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı.

SON DAKİKA! AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! İşte ilk görüntüler | Video

FUAT OKTAY'DAN SALDIRIYA KINAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını dile getirdi.

"BU SALDIRILAR ASLA HEDEFİNE ULAŞAMAYACAKTIR"

Oktay, "Birlik ve beraberliğimize yönelik yapılan bu saldırılar asla hedefine ulaşamayacaktır. Çukurova Teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.