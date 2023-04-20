Edirnekapı Şehitliği ve Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

Edirnekapı kapı şehitliği her yıl olduğu gibi bu yılda bayram arifesinde şehit yakınlarını ile doldu taştı. Kimisi oğlunu kimisi yeğenini kimisi ise amcasını, dayısını kabri başında ziyarete geldi. Duygu dolu anların yaşandığı şehitliğe ziyarete gelen aileler kuran okuyup dua etti.
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde Ortaklar Jandarma Karakolu yakınlarında askeri konvoyun geçişi sırasında teröristler tarafından önceden yola döşenen mayın infilak ettirilmesi sonucu 2011 yılında şehit olan 21 yaşındaki Piyade Er Ercan Doğrukartal'ın annesi Maize Doğrukartal oğlunun mezar taşını öpüp ona dua etti. Kabri başından ayrılırken; "Yarın yine geleceğim oğlum, bayramda görüşürüz" diyerek ayrıldı.
DUYGULANDIRAN ŞİİR
1995 yılında Şırnak'ta PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Nedim Demir'in kabri başında yazan şiir ise okuyanlara duygu dolu anlar yaşatıyor. Demir'in mezar taşında; "Asker oldum bileğim bükülmez, Zalim gurbetin kahrı çekilmez, Kurşun yesem kanım dökülmez, herkesin bayramı mübarek olsun" ifadeleri yer alıyor.
"ONA İNANAN GENÇLER BİR GELİP BU ŞEHİTLİKLERİ GÖRSÜN"
Yine 1995 yılında şehit düşen İlhan Yurt'un teyzesi yeğenin kabri başında ona dua edip gözyaşı döktü. Şehit annesi ablasının rahatsızlığından dolayı çok sık gelemediğini söyleyen teyze; "Annesinin ayakları iyi değil onu yarın getireceğim. Ben geldim yeğenimi gördüm. Onun mekanı cennet inşallah. Ama onlardan sonra yaşananlar bizi üzüyor. Bir tanesi çıkmış yavrularımıza bunu yapan bebek katilini çıkartacağını söylüyor. Bunu nasıl akıllarından geçiriyorlar. Bunlara inanan güvenen gençlerimiz bir gelsin de bu şehitliği görsün. O teröristler kaç tane canımızı aldı" ifadelerini kullandı.