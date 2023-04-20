Edirnekapı Şehitliği ve Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

"ONA İNANAN GENÇLER BİR GELİP BU ŞEHİTLİKLERİ GÖRSÜN"

Yine 1995 yılında şehit düşen İlhan Yurt'un teyzesi yeğenin kabri başında ona dua edip gözyaşı döktü. Şehit annesi ablasının rahatsızlığından dolayı çok sık gelemediğini söyleyen teyze; "Annesinin ayakları iyi değil onu yarın getireceğim. Ben geldim yeğenimi gördüm. Onun mekanı cennet inşallah. Ama onlardan sonra yaşananlar bizi üzüyor. Bir tanesi çıkmış yavrularımıza bunu yapan bebek katilini çıkartacağını söylüyor. Bunu nasıl akıllarından geçiriyorlar. Bunlara inanan güvenen gençlerimiz bir gelsin de bu şehitliği görsün. O teröristler kaç tane canımızı aldı" ifadelerini kullandı.