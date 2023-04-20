İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gebze’de

Ramazan Bayramı öncesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan polis uygulama noktasında denetimlerde bulundu. Soylu'ya Kocaeli İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Vali Yardımcısı Salih Bıçak'da eşlik etti.

Uygulama noktasında emniyet mensuplarının bayramlarını kutlayan Soylu, durdurulan araçlarde bulunan çocuklara dqa hediyelere verdi. Kontrol noktasında açıklamada bulunan Soylu, "Yaklaşık 99 bin 245 personelimiz bayram boyunca görev yapacak. Helikopterli ve dronelu denetimlerimiz devam edecek. Yol üzerinde belli aralıklarla ekiplerimiz görevlendirildi. Görevlendirilen ekipler trafik kazalarını engellemek için denetimleri gerçekleştirecek. Bu denetimler trafik cezası yazmak için yapılan denetimler değil. Tam tersi. Bunlar rehberlik yapabilmek, ölümlerin belki de en yüksek sebeplerinden birisi olan süratin azaltılabilmesi için, aynı zamanda da bir farkındalık oluşturabilmek için yapılan denetimlerdir. Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik kazalarının en aza indirilmesi için 10 gün boyunca TEM, D-100 ve D-130 Karayolu, şehir içi ve şehirler arası yolları kapsayacak şekilde tedbirler alındı" dedi.

TEDİRLER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bayram dolayısıyla yollarda trafik denetimi yapılarak bir çok tedbirler alındığını ifade eden Soylu, " bayram yoğunluklarının trafik kazasına dönüşmemesi, dikkatli ve güvenli sürüşünün sağlanması için tüm tedbirlerin alınmasına yönelik adımlarını atıyor.Geçtiğimiz bayramda alınan tedbirler ve yapılan denetimler ile kaza oranları azaldı. İnşallah bu bayramda da bu konuda trafik kazalarının, aynı zamanda yaralanmaların, trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin azaltılması hususunda gerekli tüm tedbirleri aldık ve almaya devam edeceğiz. Burada yapılması gereken en önemli meselelerden bir tanesi sürücüler özellikle aileleriyle, yakınlarıyla ve tek başlarına yola çıkarken güzergahın tamamının kendilerine ait planlamalarını yapmaları gerekir. En kritik zaman dilimi son bir saat. Yani varacağı noktaya 'Aman geldim, aman biraz daha hızlı gideyim' diye bir anlayış içerisinde olunursa maalessef içmizi acıtan, hepimizi üzen olaylarla karşılaşıyoruz"

HIZ LİMİTİNE UYULMALI

14 Nisan'dan itibaren denetimlere başlandığınıu hatırlatan Soylu, "Bayram boyunca da denetimlerimizi tüm Türkiye'de devam edecek. Özellikle emniyet kemerine vatandaşlarımızın riayet etmelerini çok arzu ediyoruz. Cep telefonuyla konuşmamalarını çok arzu ediyoruz. Çocuklarımızın ön koltukta oturmamalarını ve arka koltukta da emniyet kemeri kullanılmasını arzu ediyoruz. Elbette ki hız limitlerine, sürat limitlerine uymaları gerekir.Geçen yıl biz özellikle otoyollarda, otobanlarda hız limitleri ve sürat limitleri konusunda uzun zamandır beklenti içinde olunan meselede bir adım atmıştık. Yani ortalama süratle girildiği zaman herhangi bir problem olmayacağını düşünüyoruz. Yollarımız iyi, eğer bu konuda hız limitlerine riayet edilirse inşallah yakınlarımızı üzen, ülkemizi üzen, milletimizi üzen haberlerle karşılaşmayız"

TRAFİK ARTMIŞ DURUMDA

Dönüşte aynı tedbirler devam edecek. Diğer bayramlara nazaran yoğunluk biraz daha az ama genel güzergahlardaki yoğunluklarımız yüzde 40 ile yüzde 50 arasında. Şu anda normal günlere göre trafik artmış durumda. Bu da bizim yönetebileceğimiz, çok rahat bir şekilde de idare edebileceğimiz bir yoğunluk. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Kazasız belasız herkesin sevdikleriyle kucaklaşabileceği bir bayram tatili diliyorum" dedi.

Bakan Soylu, açıklama sonrası tekrar görevlilerin bayramlarını kutlayarak bölgeden ayrıldı.