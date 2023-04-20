İYİ Partili 35 genç, AK Parti’ye geçti

Erzurum'da 3 yıl önce İYİ Parti Erzurum İl Teşkilatında gençlik kolları başkanlığı görevlerine kadar gelen Abdulkadir Tubay, 35 kişilik İYİ Partili genç ile AK Parti saflarına katıldı. Erzurum'dan 6. milletvekili adayı gösterilen ve aynı zaman da AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanı olan Gökberk Kocaaaliler tarafından organize edilen organizasyona, Sağlık Eski Bakanı Recep Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve partililer katıldı. İYİ Partili gençler için düzenlenen rozet takma töreninde konuşan Abdulkadir Tubay, şunları söyledi; "Ülkemiz, devletimiz ve milletimiz için çok önemli olan bir seçimin arifesindeyiz.

Bu topraklarda yetişmiş, idealist, vatansever ve imanlı bir kardeşiniz olarak ülkemizin ve devletimizin birliği ve bütünlüğü için 3 sene önce siyasi mücadele icerisine girdim, bu süreçte kendilerini dava arkadaşı olarak gördüğüm kişilerin; ülkemize düşman olan, emir ve direktiflerini karanlık küresel güçlerden aldığına inandığım bir yapının içerisinde olduğumu fark etmem ile birlikte ekibimle birlikte istifa edip, siyaset ile ilgilenmeme kararı aldım. Ancak bu yaşanan süreç gösterdi ki, sadece bu yapıdan istifa ederek bu mücadelenin bir sonuca varamayacağımı, milli mücadelenin doğduğu, serhat şehrin bir evladı olarak tekrar siyasi arenada İbrahim Alehisselâm'a su taşıyan karınca misali sorumluluk almam gerektiği kanaatine vardım.

Bölücü terör örgütlerinin dayatma ve direktiflerine teslim olmuş, ülkeyi emperyalist güçlerin istedikleri doğrutultusunda dizayn etmek isteyen sözde millet ittifakının karşısında durarak, hakkın yanında mücadele etmenin bir zorunluluk olduğunu düşünerek bu gün itibari ile AK Partide yolculuğa çıkıyorum. Türkiye Cumhuryeti devlernin şahsiyetsiz siyasilerin yönetimine bırakılmayacığna inanarak, Türk-İslam doktrininin en samimi şekilde temsil eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde mücadele eden AK Parti'de bu mücadeleye destek olmaya geldim. Siyaonist kirli planların, kapitalist şer odaklaının hedefi haline gelen ülkemizin Türklüğü ve İslamiyetin son kalesi olan, mazlum Müslüman coğrafyasının umudu devletimizin ve devletimizi yönetetenlern samimiyetine inanarak Cumhurbaşkanımızın samimi mücadelesine destek olmak için geldim. Bizleri ikna eden ve AK Parti camiasını anlatan Gökberk Kocaaliler Başkanımızda da teşekkür ediyorum." Yapılan konuşmaların ardından İYİ Parti'den AK Partiye geçen gençlere rozet takıldı. İYİ Partili gençlerin, AK Partiye katılımında önemli rol oynayan Gökberk Kocaeliler ise sosyal medyasından yaptığı açıklamada; "AK Ailemiz büyüyor. HDP ve avaneleri ile kurdukları ittifakla ülke yönetimine talip olanlar, bu ülkede binlerce gencin vicdan sesine kulak astılar. İyi Parti bir önceki dönem Gençlik Kolları başkanı Abdülkadir Tubay ve beraberinde 35 Genç kardeşlerimiz partilerinden istifa ederek ailemize katıldı. Hoşgeldiniz"