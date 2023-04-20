Özgür Özel, Kırıkkale’de seçmeni azarladı

CHP Gurup Başkan Vekili Özgür Özel, Kırıkkale'de, CHP, Saadet, Demokrat, Deva ve Gelecek Partilerinin ortak kullanacağı seçim bürosunun açılışına katıldı.

Burada partililere hitap eden Özel, konuşma yaptığı sırada bir seçmenin sözünü kesmesi üzerine, "Abi tek tek size mi cevap vereceğim. Gözünü seveyim. Oradan biri bir şey diyor, buradan biri. Biz bir konuşalım. Mikrofonu sana mı vereyim. Çık gel konuşturacağım. Abi konuşacağım, bitmedi ki lafım. Lafım bitmedi." diye tepki göstererek seçmeni azarladı.