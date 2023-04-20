"Teröristlere umut bağlayanlar cevabı 14 Mayıs'ta alacaklar"

"15 Temmuz'da başaramadıklarını 14 Mayıs'ta sandıkta başarmaya çalışıyorlar" diyen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Hepimizin uyanık olması ve çok çalışması lazım. PKK'nın, FETÖ'nün Türkiye'de iktidar olmaması için 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmamız lazım. Bu sofranın etrafında oturan herkes vatan, bayrak, istiklal ve istikbalin kıymetini çok iyi bilen kişilerdir. FETÖ'cü hainlerin milli iradeyi alaşağı etme çabasına göğsünü siper ederek direnenlerdir. Bu sofrada oturanlar Kandili bölücü örgütün başına yıkmak için emir bekleyenlerdir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar canını ve kanını vermekten çekinmeyenlerdir" diye konuştu.