"Teröristlere umut bağlayanlar cevabı 14 Mayıs'ta alacaklar"

"15 Temmuz'da başaramadıklarını 14 Mayıs'ta sandıkta başarmaya çalışıyorlar" diyen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Hepimizin uyanık olması ve çok çalışması lazım. PKK'nın, FETÖ'nün Türkiye'de iktidar olmaması için 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmamız lazım. Bu sofranın etrafında oturan herkes vatan, bayrak, istiklal ve istikbalin kıymetini çok iyi bilen kişilerdir. FETÖ'cü hainlerin milli iradeyi alaşağı etme çabasına göğsünü siper ederek direnenlerdir. Bu sofrada oturanlar Kandili bölücü örgütün başına yıkmak için emir bekleyenlerdir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar canını ve kanını vermekten çekinmeyenlerdir" diye konuştu.
"7'li MAŞA 14 MAYIS'TA AĞIR BİR HEZİMET ALACAKTIR"
7'li masaya da sert eleştirilerde bulunan Hakan Han Özcan, "Teröristlere umut bağlayan, onlarla kirli pazarlıklar yapan, sırtlarını sıvazlayanlarda hak ettiği cevabı Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta alacaktır.
Bu ülkenin terörle dize getirilemeyeceğini bunlar hala anlamadı. 7'li maşa, 14 Mayıs'ta ağır bir hezimet alacaktır. Ülke ve millet düşmanlığı ile bölücü terörden medet umanların kapalı kapılar ardından yaptığı hesapları tutmayacaktır. Alnımız ak, başımız dik sandığa gideceğiz. Teröristlerle yol yürüyenler, milletimizin acılarından rant devşirenler hak ettiği karşılığı alacaklar" ifadelerini kullandı.