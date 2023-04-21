Ağzı artık PKK ağzıdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı açıklamaya işaret ederek şu ifadeleri kullandı.Kılıçdaroğlu'nun, küresel emperyalizmin dayatma, tembih ve telkinleriyle kimlik siyasetine keskin dönüş yapması, etnik ve mezhebi hassasiyetleri çok tehlikeli şekilde kaşıyarak kanatma hevesine düşmesi vahim bir sorumsuzluk örneğidir.Kılıçdaroğlu'nun 'Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor' iftirası ahlaksız bir saldırıdır.Çok açıktır ki Kılıçdaroğlu'nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK'nın ağzıdır.Kılıçdaroğlu'nun gündemi 'tarihi şark meselesi'nin gündemidir.Etnik ve mezhebi tahriklere tevessül etmesi içine sürüklendiği çaresizliğinin ve gizli ajandasının bir bakıma ibret verici deşifresidir.