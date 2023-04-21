Bakan Akar’dan Altay tankı açıklaması: Büyük bir sevinç ve övünç kaynağı olacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristle mücadelesinin yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Akar, "Bütün göstergelere göre işin sonuna doğru geliyor gibiyiz. Hiçbir şekilde rehavet, şımarıklık, dikkatsizlik yok. Hassasiyetten ödün vermeyecek, aynı ciddiyet, samimiyet ve dikkatle baskıyı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bakan Akar, 40 yıllık terör belasından milleti kurtarmakta kararlı olduklarını belirterek, "Son bir hafta içinde 12'si Suriye'nin, 6'sı ise Irak'ın kuzeyinde olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

"KARARLIKLA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerin "girilemez" diye nitelendirdiği "Çemçö" adı verilen bölgenin kontrol altına alınmasından dolayı personeli kutlayan Akar, "Bu önemli bir gelişmeydi. Bu aşamayı da geçtik. Kararlıkla mücadeleye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Tüm başarılarda asıl paya sahip olarak nitelendirdiği şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ileten Akar, sözlerinin sonunda son dönemdeki başarılı çalışmaları ve büyük fedakarlıkla görevlerini icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarının Ramazan Bayramı'nı bir kez daha kutladı.

Bakan Akar daha sonra tören alanına geçerek 8'inci Komando Tugay Komutanlığı personeliyle bayramlaştı.