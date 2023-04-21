Bakan Çavuşoğlu’ndan 14 Mayıs mesajı: Sabırsızlıkla bekliyoruz





"HEM CUMHURBAŞKANIMIZI HEM AK PARTİ'Yİ HEM DE CUMHUR İTTİFAKI'NI HERKES DESTEKLİYOR"

14 Mayıs tarihini büyük bir sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Peki niye sabırsızlıkla bekliyoruz? Allah'ın izni ile ilk turda Sayın Cumhurbaşkanımızı hep beraber tekrar cumhurbaşkanı seçeceğiz. Cumhur İttifakı olarak el birliği ile güç birliği ile mecliste büyük bir çoğunlukla temsil edeceğiz milletimizin AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndaki diğer partilere verdiği desteklerle. O yüzden hem Cumhurbaşkanımızı hem AK Parti'yi hem de Cumhur İttifakı'nı herkes destekliyor" şeklinde konuştu.