Bakan Kurum: Kahramanmaraş’ta ilk başladığımız evlerimizi inşallah bir yıla bitiririz





"KAHRAMANMARAŞ'TA İLK BAŞLADIĞIMIZ EVLERİMİZİ İNŞALLAH BİR YILA BİTİRİRİZ"

Yeni evlerin tünel kalıp sistemiyle yapılacağını belirten Bakan Kurum, bilgisayardan depremzede ailenin evinin görüntülerini Zekeriya Yılmaz'a göstererek, yeni evlerin nerelere yapılacağı hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, evlerin bu yıl içinde teslim edilip edilmeyeceğini soran Aysel Yılmaz'a, "Kahramanmaraş'ta ilk başladığımız evlerimizi inşallah bir yıla bitiririz. Hepsini hakkaniyet çerçevesinde eşit olarak yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl bir kısmını bitiririz. Bizler bu günler için varız abla" cevabını verdi.

Baba Zekeriya Yılmaz'a aile fertlerinin mesleklerini ve nelerle meşgul olduklarını soran Bakan Murat Kurum, büyük oğlu için lojman talebinde bulunan Yılmaz'a, "Ne gerekiyorsa beraber yaparız, siz düşünmeyin" dedi.