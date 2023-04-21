Bakan Muş açıkladı! Başkan Erdoğan 4 Mayıs’ta Samsun’a geliyor

Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Muş, Samsun'da partisinin bayramlaşma programına katıldı. Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda protokol üyeleri ve vatandaşlar ile bayramlaşan Bakan Muş, ardından açıklamalarda bulundu. Miting için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'a geleceğini belirten Muş, "Samsun güzel bir şehirdir. Daha da güzel olacak. Üretken bir şehirdir. Bu şehri üretimin ve ticaretin merkezi yapacağız. Dolayısıyla o gün gelene kadar bütün teşkilatımız hep beraber çalışacağız. 4 Mayıs'ta 'Büyük Samsun Mitingi' yapılacak. Dolayısıyla tüm teşkilat mensuplarımız çalışmalarına şimdiden başlasınlar. Önümüzdeki hafta çalışmalarımızı toplantılarla daha sistematik hale getireceğiz" diye konuştu.