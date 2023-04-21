Bakan Soylu, bayram namazını Hakkari’deki üs bölgesinde askerlerle kıldı

Bakan Soylu'nun telefonunu arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üs bölgesinde görevli askerlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Tüm komuta kadrosu, er erbaş kadrosunun şahsım, ailem, milletim adına bayramlarını tebrik ediyorum. Rabb'im daha nice bayramlara bizi hayırlısıyla kavuştursun. Sizin bu kahramanlıklarınız, bu terörist akımına buraları üs edinme imkanı vermedi. Rabb'im yar yardımcınız olsun. Tüm şehitlerimize mübarek bayram sabahında Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im onları sevgili habibine komşu ettiği gibi, bizleri de o makama eriştirsin" ifadelerini kullandı.