Başkan Erdoğan’dan bayram mesajı: Bu kutlu mücadelede yanımızda olun

Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayınladı. Vatandaşların bayramını tebrik eden Erdoğan şunları söyledi:Bu sene 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canların acısı sebebiyle ramazan ayını buruk karşıladık, buruk geçirdik. Allah'ın izniyle 14 Mayıs seçimlerini milletimizin desteğiyle tamamladıktan sonra deprem bölgesinin imar ve ihyasının kesintisiz sürmesini sağlayacağız.Gençlerimiz başta olmak üzere 85 milyonun tüm fertlerinden, bu kutlu ve zorlu mücadelede yanımızda olmalarını bekliyoruz. Sadece son birkaç ayda yaşananlar ışığında milletimizin 'doğruya doğru' diyerek yine en isabetli karar vereceğinden şüphe etmiyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuza sahip çıkan, bizlere dualarıyla destek veren tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.