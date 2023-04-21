Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan depremzede Yılmaz ailesine ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleştirilen temel atma töreni, Okmeydanı'ndaki kentsel dönüşüm ofisi açılışı, 1'inci etap şantiye ziyareti ve iftar organizasyonundan sonra depremzede Yılmaz Ailesi'ni kaldıkları evde ziyaret etti. Biri polis memuru, ikisi öğrenci olan üç çocuğu ve eşi Aysel Yılmaz'la beraber yaşayan Zekeriya Yılmaz'ı ziyaret eden Bakan Kurum, yaşanan afetin büyüklüğüne vurgu yaparak, "Allah bir daha böyle kaza bela yaşatmasın. Asrın ve yüzyılın felaketi diyorlar ama tarihimizde böyle bir afet yok. 11 ilimizi etkiledi. Giden kardeşlerimizi geri getiremeyiz ama Elazığ ve Malatya'da da olduğu gibi her afette vatandaşımıza verdiğimiz sözleri tuttuk. Aynı anlayışla çalışıyoruz. Kahramanmaraş'ımızı eskisinden güzel hale getirmek için çabalayacağız. İnşallah bayramın 2. günü ilk köy konutlarımızı bitirip teslim edeceğiz. 108 binine başladığımız diğer konutlarımızda da mayısın sonuna kadar 319 bine ulaşmayı hedefliyoruz. İnşallah beraber el birliğiyle yapacağız" dedi.





"KAHRAMANMARAŞ'TA İLK BAŞLADIĞIMIZ EVLERİMİZİ İNŞALLAH BİR YILA BİTİRİRİZ"

Yeni evlerin tünel kalıp sistemiyle yapılacağını belirten Bakan Kurum, bilgisayardan depremzede ailenin evinin görüntülerini Zekeriya Yılmaz'a göstererek, yeni evlerin nerelere yapılacağı hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, evlerin bu yıl içinde teslim edilip edilmeyeceğini soran Aysel Yılmaz'a, "Kahramanmaraş'ta ilk başladığımız evlerimizi inşallah bir yıla bitiririz. Hepsini hakkaniyet çerçevesinde eşit olarak yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl bir kısmını bitiririz. Bizler bu günler için varız abla" cevabını verdi.

Baba Zekeriya Yılmaz'a aile fertlerinin mesleklerini ve nelerle meşgul olduklarını soran Bakan Murat Kurum, büyük oğlu için lojman talebinde bulunan Yılmaz'a, "Ne gerekiyorsa beraber yaparız, siz düşünmeyin" dedi.