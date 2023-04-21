Destici: Sayın Cumhurbaşkanımız 51 ile 53 arası bir oyla ilk turda seçimi kazanacaktır

"GERÇEKTEN BÜYÜK BİR GURUR TABLOSU"

Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni hakkında da konuşan Destici, "Dün tabii Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine biz de oradaydık. Gerçekten büyük bir gurur tablosu.Türkiye uzun yıllardır bu arayışlarını sürdürüyordu. Ama başarılı bir sonuç elde edememiştik. Ne zaman ki kendi sondaj gemilerimiz; Fatih, Yavuz, Kanuni Hem Karadeniz'e, hem Doğu Akdeniz'de Ege'de bu gaz aramalarına, petrol aramalarına, hidrolik karbon sondajlarına başladı. Ve nihayetinde ilk meyvesini 2020 yılında Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında bulduk. Ve orada Sayın Bakanımızın, kurumlarımızın yetkililerinin bildirdiğine göre 2.5 yıl gibi çok kısa süre denilebilecek bir sürede 4 bin metreden yani denizin 4 bin metre altından gazı çıkarıp şebekeye bağlamayı başardılar. Ben bütün bu işleri teşvik eden, bunlara riyaset eden başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, kurumlarımızın başında bulunan kardeşlerimize işçisinden, mühendisine emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"BİZ KENDİMİZ ÇALIŞACAĞIZ, KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ, KENDİMİZ KAZANACAĞIZ"

Destici, "Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na da tabii bayram sabahı çok siyasete girip böyle sert eleştiriler yapmak istemem. Sadece latife olsun diye söylüyorum. Biliyorsunuz kendisi bir ziyarette İngiltere'den 300 milyar dolar bulduğunu getireceğini söyledi. Tabii kaynağı belli değil. Kimden alacak kime verecek, hangi şartlarda alacak, yüzde kaçla borçlanılacak, karşılığında ne verilecek ? Bunların hepsi muamma. Fıkra gibi yani. Bunları bir açıklasa da biz öğrensek. Ama artık bizim o devirleri kapatmamız lazım. Yani dışarıdan böyle yüksek faizlerle ya da Türkiye'yi bir takım kararlara mahkûm edecek bu tür parasal ilişkiler değil. Biz kendimiz çalışacağız. Kendimiz üreteceğiz, kendimiz kazanacağız. Şimdi burada 300 milyar dolardan bahsediyor. Aslında onun da aslı astarı yok ama burada çıkan gazın değeri 1 trilyon dolar. Kimseye minnet etmeden kendi gemilerimizle kendi sahamızda kendi şirketlerimiz, kendi mühendislerimizle çıkarıp işleteceğiz." şeklinde konuştu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ 51 İLE 53 ARASI BİR OYLA İLK TURDA SEÇİMİ KAZANACAKTIR"

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de konuşan Destici, "Ben 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ülkemiz için, milletimiz için tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum. Tabii 14 Mayıs'ta iki sandık gelecek önümüze. Bir sandıkta Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirilecek. Bizim Cumhur İttifakı partilerimizin ortak adayı mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Biz de seçimin bu ayağında Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de ilk turda seçilmesi için arkadaşlarımızla birlikte sahada tüm gayreti gösteriyoruz ve inanıyorum ki benim sahada da gördüğüm budur. İnanıyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanımız 51 ile 53 arası bir oyla ilk turda seçimi kazanacaktır. Tabi seçimin bir de ikinci ayağı var. O da milletvekili seçimleri. Burada da bizim ittifakımızda olan 4 parti de Büyük Birlik Partimiz de başta olmak üzere seçimlere kendi logomuzla kendi adaylarımızla giriyoruz. 81 il, 87 seçim çevresinde. İstanbul'da da 3 seçim çevresinin üçünde de birinci bölgede, ben de o bölgeden adayım. Anadolu Yakası'nın tamamını kapsıyor birinci bölge. Benimle birlikte orada 34 arkadaşım var. Toplam 35 milletvekili adayımız. İkinci bölgede Ahmet Yeliz, genel başkan yardımcımız birinci sırada. " dedi.