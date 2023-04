Destici: Sayın Cumhurbaşkanımız 51 ile 53 arası bir oyla ilk turda seçimi kazanacaktır

"AZİZ MİLLETİMİZİN HER BİR FERDİNİN RAMAZAN BAYRAMI'NI TEBRİK EDİYORUM"

Destici "Öncelikle sizlerin, bütün dünyadaki Müslüman kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Güzel bir Ramazan ayı geçirdik. Lakin öncesinde biliyorsunuz. 6 Şubat depremiyle 11 ilimizi büyük yıkımlar meydana gelmişti. Orada hayatını kaybettiğimiz 50 bin candan fazlası var. Onlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. 100 binden fazla yaralımız vardı. Pek çoğu taburcu oldu. Ama halâ hastanelerde tedavi görenler var. Onlara da Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum. Devletimiz, milletimizle birlikte tüm gücüyle deprem bölgesinde oldu. Ve şu anda geldiğimiz noktada elhamdülillah açta açıkta bir vatandaşımız kalmadı. Ya çadırlarda ya konteyner kentlerde, ya geçici konutlarda ya da misafirhanelerde, yurtlarda şu anda barındırılıyorlar. Ben bütün milletimizin her bir ferdinin de bu bayramı aileleriyle birlikte, sevdikleriyle birlikte huzur içerisinde geçirmesini de Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum. Biz burada emniyet içinde, güven içinde namazımızı eda ettik. Bayramlaşıyorsak bunu kahraman güvenlik güçlerimize borçluyuz. Şu anda sıfır noktalarında, sınırın sıfır noktalarında, en sarp yerlerde hatta sınır ötesinde devletimizin varlığının muhafazası, ülkemizin bütünlüğü için, sınırlarımızın, hudutlarımızın, güvenliği için görev yapan tüm güvenlik güçlerimizin öncelikle bayramını tebrik ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize saygılarımı sunuyorum." dedi.