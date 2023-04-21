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Giriş Tarihi: 21.4.2023 12:17

Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı: Bu bayram, gönüller yapmak, azı çoğaltmak için bir milat olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Emine Erdoğan mesajında, "Bu bayram, gönüller yapmak, eksiği tamamlamak, azı çoğaltmak için bir milat olsun. Hatırlanmayı, tebessümü, hoş sohbeti bekleyen yüreklere dost elimizi uzatmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

AA
Emine Erdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı: Bu bayram, gönüller yapmak, azı çoğaltmak için bir milat olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özlemle beklediğimiz Ramazan Bayramı'na kavuşmanın buruk sevincini yaşıyoruz. Bu bayram, gönüller yapmak, eksiği tamamlamak, azı çoğaltmak için bir milat olsun. Hatırlanmayı, tebessümü, hoş sohbeti bekleyen yüreklere dost elimizi uzatmaya devam edelim. Milletimizin ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

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Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı: Bu bayram, gönüller yapmak, azı çoğaltmak için bir milat olsun
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