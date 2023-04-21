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Giriş Tarihi: 21.4.2023 18:49

Fuat Oktay, Etimesgut'ta vatandaşlarla bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bayramlaştı, çocuklara oyuncak verdi.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Fuat Oktay, Etimesgut’ta vatandaşlarla bayramlaştı

Bayram namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılan Oktay, cuma namazı için de makam aracı olarak kullandığı "002" plakalı Togg ile Hazreti Ebubekir Sıddık Camisi'ne gitti.

Namazdan sonra ilçe esnafını ziyaret eden Oktay, vatandaşlarla sohbet edip bayramlaştı ve çocuklara oyuncak hediye etti.

Oktay, AK Parti Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, ilçe teşkilatı mensuplarıyla bir araya gelerek onlarla da bayramlaştı.

Ziyaretlere, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile milletvekili adayları ve partililer de eşlik etti.

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Fuat Oktay, Etimesgut'ta vatandaşlarla bayramlaştı
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