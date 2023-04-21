Hedef tahtasına oturtuldu çünkü BAŞARDI... İşte Berat Albayrak’ın 3 tarihi hamlesi

Ne ilginçtir ki. Daha önce "Hazine tamtakır... Berat Albayrak döneminde 128 milyar dolar buhar oldu, uçtu" diyenler bugün onun zamanında getirilen kasadaki altınları seçim vaadi olarak kullanmak istiyor!

CHP Grup Başkanvekili bir konuda haklı… Hazine'de bizim altınlar var. Türkiye artık durdurulamaz…