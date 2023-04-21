Son dakika: İstanbul’da Yüzyılın dönüşümü! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar: Kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞAYACAĞIZ"

"Bugün bayram namazını Ayasofya'da kıldık. Cuma namazını da Sultanahmet Camii'nde kıldık. İlk bir ay boyunca doğalgazın ücretsiz olacağının müjdesini milletimizle paylaşarak erken bir bayram yaşattık. Bugün ise kentsel dönüşüm müjdelerimizle adeta iki bayramı bir arada yaşayacağız.

Bu 7'li masa Karadeniz Gazı için "Hani nerede?" diyorlardı. Yahu Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna burada denizin altına doğal gaz boruları yerleştirildi. Bunu da görmedin mi? Doğal gaz ne zamandır Filyos'ta yanoıyor. Görmedin mi? Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz.