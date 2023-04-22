Asrın felaketinde yakınlarını kaybeden depremzedeler bayrama buruk girdi. Kahramanmaraş'ta konteyner ve çadır kentlerde yaşayan depremzedeler bayramda acı, hüzün ve özlemi bir arada yaşadı. SABAH'a konuşan depremzedelerin sözleri yürekleri dağladı.İlk depremde evim yerle bir oldu. Ben kurtuldum ama 30 akrabamı kaybettim. Kiminle bayramlaşayım. Tek tesellimiz devletimizin ve milletimizin bizi yalnız bırakmaması.Önceki yıllarda bayramı dört gözle beklerdik. Bu kez bayramın geldiğini torunlarımdan öğrendim. Bu bayram askerlerimiz gelip elimizi öptü. Belki bu depremde evlatlarımızı kaybettik ama yüzlerce evlat kazandık.Depremde annem ve yeğenlerimi kaybettim. Artık elini öpeceğim bir annem yok.