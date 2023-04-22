7’den 70’e bayram heyecanı

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yurdun dört bir yanında vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti. Kılınan namaz sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Deprem bölgesinde ise vatandaşlar bir yandan bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da depremde kaybettikleri yakınları için dua edip gözyaşı döktü. Çocuklar ise verilen cep harçlıkları ve bayramlık hediyelerle sevindi.Vatandaşlar, depremde hasar gören Abdülhamid Han Camii'ni doldurdu. Bazıları ise namazını avluda kıldı. Namaz sonrası lokum ve çörek dağıtılan vatandaşlar, mezarlıklarda depremde hayatını kaybeden yakınları için dua etti.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bayram namazı için merkez Antakya ilçesindeki Hacı Cuma Kahraman Camisi'ne geldi. Kurtulmuş ve Akar, vatandaşlarla bayramlaştı.Bayram namazını, depremde hasar gören Şehir Mezarlığı'ndaki camide kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde saf tuttu. Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası cemaat birbirleriyle bayramlaştı. Namaz sonrasında lokum ikram edildi. Yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar, dua edip gözyaşı döktü.Bayram Namazı sonrasında Adıyaman Yeni Mezarlığa giden binlerce vatandaş, hayatını kaybeden akrabalarının kabirleri başında gözyaşı dökerek dua etti. Mezarlarına karanfiller bıraktı.Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da her sene olduğu gibi bu senede camiler doldu taştı. Camilerde yer bulamayanlar, avluya serilen hasırların üzerinde namaza durdu.Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Kapu, Hacıveyiszade, Şerafettin ve Aziziye Camisi ile Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi ile önündeki Mevlana Meydanı'nını doldurdu. Binlerce vatandaş yan yana saf tutup, bayram namazı kıldı ve okunan hutbenin ardından dua etti.Tarihi Gülbahar Hatun Camisi'ni dolduran vatandaşlar bayramı namazını kılıp, dualar okudu. Namaz sonrası ise avluda bayramlaşıp, mezarlık ziyaretlerine gitti.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Bilali Habeşi Camisi'nde bayram namazını kıldı ve vatandaşlarla bayramlaştı.İstanbul'da binlerce vatandaş Eyüpsultan ve Taksim Camisi'ni doldurdu. Erken saatlerde sabah namazı ile birlikte artan kalabalık, bayram namazı saatinin yaklaşmasıyla birlikte avluya taştı. Camilerin içerisinde yer bulamayan vatandaşlar avluyu ve çevresini tamamen doldurdu. Kısa sürede caminin içi dolarken, içeriye giremeyen yüzlerce vatandaş yanlarında getirdikleri seccadeler ile Eyüpsultan Meydanı'nda bayram namazını kıldıVatandaşlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.