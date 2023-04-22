AK Parti’ye ateş eden saldırgan tutuklandı

Adana'da Ramazan Bayramı arefe günü AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na pompalı tüfekle 14 el ateş eden saldırgan E.A. (24) kısa süre sonra polis tarafından etkisiz hale getirdi. Yakalandığı sırada "Atatürk için yaptım, CHP'nin binasına sıktılar" dediği öğrenilen saldırgan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, dün adliyeye sevk edildi. Burada Nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan saldırgan, tutuklanması talebiyle, Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan saldırgan cezaevine gönderdi.Arefe günü Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan ve depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan AK Parti İlçe Başkanlığı'na gelen saldırgan pompalı tüfekle 14 el ateş açmıştı. Kurşunlar parti tabelasına, camlara ve içerideki duvarlara isabet ederken, ardından bina kapısına yönelen saldırgan, polis aracını fark edince silahını bırakıp kaçmıştı.