AK Parti’ye çifte saldırı

AK Parti'ye Adana'dan sonra İstanbul'da da çifte saldırı düzenlendi. Dün akşam saatlerinde yaşanan saldırılardan ilki saat 22.15 sıralarında Bahçelievler ilçesine bağlı Kocasinan Mahallesi'nde bulunan AK Parti'nin seçim irtibat bürosuna yapıldı.Kimliği belirsiz iki kişi tarafından motosikletten silahla ateş açıldı. Saldırı esnasında AK Parti teşkilatına mensup kişilerin seçim bürosunda bulunduğu ancak ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.İkinci silahlı saldırı da saat 23.30'da Kuleli Seçim Bürosu'na gerçekleştirildi. Burada da şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe saldırılara ilişkin, "Bahçelievler'de gerçekleşen silahlı saldırıları şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırılarda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz" açıklamasında bulundu.Kabaktepe, "Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna da, saldırıları kınadığını belirterek "Bu menfur hadiseleri en şiddetli şekilde lanetliyorum. Cumhurbaşkanımızın izinde bir tehdite ve korkutmalara prim vermeden, millete hizmet davamıza devam edeceğiz. Bu vesile ile Kocasinan Merkez Mahallesi teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.Adana'nın Çukurova ilçesinde 20 Nisan'da AK Parti ilçe binasına silahlı saldırı düzenlenmişti. Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli binaya ateş etmiş, polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı.