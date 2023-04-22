AK Parti’ye saldıran zanlı pompalı tüfeği gitar çantasında saklamış

19 Nisan'da Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki, depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan AK Parti ilçe başkanlığına gelen Erdem Kaya pompalı tüfekle 14 el ateş açtı. Kurşunlar parti tabelasına, camlara ve içerideki duvarlara isabet etti.
Ardından bina kapısına yönelen saldırgan, polis aracını fark edince silahını bırakıp kaçmaya başladı. Kısa süre sonra polis saldırganı etkisiz hale getirdi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklandı.
ÇELİK YELEĞİMİ GİYDİM
AK Parti'ye saldıran Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi olan zanlı emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ederken, olayı nasıl gerçekleştirdiğini şöyle anlattı: "Evimde televizyon izliyordum. Parti binalarına yapılan saldırı haberlerinden etkilendim. Daha önce internetten 700 TL'ye aldığım çelik yeleği giydikten sonra, yine internetten bin 300 TL'ye satın aldığım pompalı tüfeği gitar çantama sakladım ve parti binasına gittim.