AK Parti’ye saldıran zanlı pompalı tüfeği gitar çantasında saklamış

ÇELİK YELEĞİMİ GİYDİM

AK Parti'ye saldıran Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi olan zanlı emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ederken, olayı nasıl gerçekleştirdiğini şöyle anlattı: "Evimde televizyon izliyordum. Parti binalarına yapılan saldırı haberlerinden etkilendim. Daha önce internetten 700 TL'ye aldığım çelik yeleği giydikten sonra, yine internetten bin 300 TL'ye satın aldığım pompalı tüfeği gitar çantama sakladım ve parti binasına gittim.