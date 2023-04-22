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Giriş Tarihi: 22.4.2023 16:24

AK Parti’ye saldıran zanlı pompalı tüfeği gitar çantasında saklamış

Adana'da arefe günü AK Parti Çukurova İlçe binasına 14 el pompalı tüfekle ateş eden ve tutuklanan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Erdem Kaya’nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. AK Parti’ye bilerek ateş ettiğini söyleyen zanlının ”Parti binalarına yapılan saldırılardan etkilendim. İntertten satın aldığım çelik yeleği giyip, yine internetten aldığım pompalı tüfeği gitar çantama koyup AK Parti binasına gittim. İçeri girdim kimse yoktu. Sonra aşağıya indim ve AK Parti’nin tabelasına ateş ettim. Yedek şarjörü de boşalttıktan sonra tüfeği kapının önüne koyup giderken polisler yakaladı” dediği öğrenildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
AK Parti’ye saldıran zanlı pompalı tüfeği gitar çantasında saklamış

19 Nisan'da Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki, depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan AK Parti ilçe başkanlığına gelen Erdem Kaya pompalı tüfekle 14 el ateş açtı. Kurşunlar parti tabelasına, camlara ve içerideki duvarlara isabet etti.

Ardından bina kapısına yönelen saldırgan, polis aracını fark edince silahını bırakıp kaçmaya başladı. Kısa süre sonra polis saldırganı etkisiz hale getirdi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklandı.

ÇELİK YELEĞİMİ GİYDİM

AK Parti'ye saldıran Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi olan zanlı emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ederken, olayı nasıl gerçekleştirdiğini şöyle anlattı: "Evimde televizyon izliyordum. Parti binalarına yapılan saldırı haberlerinden etkilendim. Daha önce internetten 700 TL'ye aldığım çelik yeleği giydikten sonra, yine internetten bin 300 TL'ye satın aldığım pompalı tüfeği gitar çantama sakladım ve parti binasına gittim.

İçeri girdim ancak kimseyi göremedim. Dışarı çıktım ve pompalı tüfekle tabelaya ateş etmeye başladım. Şarjörüm bittikten sonra diğer şarjörü taktım ve ateş etmeye devam ettim. İkinci şarjördeki fişeklerde bitince tüfeği kapının önüne bıraktım. Olay yerinden kaçarken polisler yakaladı."

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AK Parti’ye saldıran zanlı pompalı tüfeği gitar çantasında saklamış
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