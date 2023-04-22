Asla taviz yok

Terörle mücadelede AK Parti'nin yol haritası net:
Terörün içte ve dışta finansmanı tümüyle kurutulacak.
Terörden etkilenen bölgelerde sivil toplum kuruluşlarının kapasite gelişimlerine özel destek verilecek.
Şiddet biçimleri ve nedenleri tespit edilecek ve ortadan kaldırılacak.
Sivil-asker ilişkilerinin demokratik denetimine ağırlık verilecek.
Türkiye'nin bölgesel ölçekli istikrar sağlayıcı güç konumu pekiştirilecek.
Sınır ötesinde tehdit oluşturabilecek her türlü güvenlik riski minimize edilecek
Sahada verilen mücadele diplomatik güçle desteklenmeye devam edecek.