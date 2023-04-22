Asla taviz yok

Terörle mücadelede AK Parti'nin yol haritası net:Terörün içte ve dışta finansmanı tümüyle kurutulacak.Terörden etkilenen bölgelerde sivil toplum kuruluşlarının kapasite gelişimlerine özel destek verilecek.Şiddet biçimleri ve nedenleri tespit edilecek ve ortadan kaldırılacak.Sivil-asker ilişkilerinin demokratik denetimine ağırlık verilecek.Türkiye'nin bölgesel ölçekli istikrar sağlayıcı güç konumu pekiştirilecek.Sınır ötesinde tehdit oluşturabilecek her türlü güvenlik riski minimize edilecekSahada verilen mücadele diplomatik güçle desteklenmeye devam edecek.