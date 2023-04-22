Başkan Erdoğan, bayramlaşma programına telefonla bağlandı

AK Parti Mersin İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Nebati, Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı.
Telefondan teşkilat üyelerine seslenen Erdoğan, partililerin bayramını kutladı.
Erdoğan, yapımı tamamlanan köy evlerinin anahtar teslimi için Gaziantep Nurdağı'na doğru yola çıkacaklarını, oradaki vatandaşlarla da bayramlaşacaklarını söyledi.
"DURMAK YOK, YOLA DEVAM"
Seçimlerde Mersin'den destek beklediklerini ifade eden Erdoğan, "İnşallah bu defa çok daha farklı bir neticeyi Mersinli kardeşlerimizden bekliyoruz. Onun için şurada üç hafta kaldı. Durmak yok, yola devam." diye konuştu.