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Giriş Tarihi: 22.4.2023 13:04 Son Güncelleme: 22.4.2023 13:08

Başkan Erdoğan, bayramlaşma programına telefonla bağlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin telefonundan bağlanarak teşkilat üyelerine seslendi. Seçimlerde Mersin'den destek beklediklerini ifade eden Erdoğan, "İnşallah bu defa çok daha farklı bir neticeyi Mersinli kardeşlerimizden bekliyoruz. Onun için şurada üç hafta kaldı. Durmak yok, yola devam." diye konuştu.

AA
Başkan Erdoğan, bayramlaşma programına telefonla bağlandı

AK Parti Mersin İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Nebati, Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı.

Telefondan teşkilat üyelerine seslenen Erdoğan, partililerin bayramını kutladı.

Erdoğan, yapımı tamamlanan köy evlerinin anahtar teslimi için Gaziantep Nurdağı'na doğru yola çıkacaklarını, oradaki vatandaşlarla da bayramlaşacaklarını söyledi.

"DURMAK YOK, YOLA DEVAM"

Seçimlerde Mersin'den destek beklediklerini ifade eden Erdoğan, "İnşallah bu defa çok daha farklı bir neticeyi Mersinli kardeşlerimizden bekliyoruz. Onun için şurada üç hafta kaldı. Durmak yok, yola devam." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de Başkan Erdoğan'a destekleri için teşekkür ederek, "Bizler Mersin'de büyük bir heyecan içerisinde yola çıktık. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Mersin'de rekorlar kıracağız. Akşam da balkonda zaferinizi hep beraber kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan, bayramlaşma programına telefonla bağlandı
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