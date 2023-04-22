Başkan Erdoğan, bayramlaşma programına telefonla bağlandı

"DURMAK YOK, YOLA DEVAM"

Seçimlerde Mersin'den destek beklediklerini ifade eden Erdoğan, "İnşallah bu defa çok daha farklı bir neticeyi Mersinli kardeşlerimizden bekliyoruz. Onun için şurada üç hafta kaldı. Durmak yok, yola devam." diye konuştu.