‘Bayram gelmesini hiç istemedim’

Asrın felaketine Hatay'da yakalanan Abdurrahman Yavuz (31), yan yatan apartmandan, ikiz bebeklere hamile eşi ve 3 çocuğuyla birlikte mucize eseri kurtuldu. Çekirdek ailesi hayatta kalsa da annesi, babası ve kardeşi dahil ailesinden 13 kişiyi kaybetti. Şimdi eşi ve çocuklarıyla birlikte ASELSAN tarafından kurulan çadır kentte yaşayan Yavuz, çok acı bir Ramazan Bayramı geçirdiklerini söyledi. Yavuz, "Rahmetli annem arife günü arar, 'oğlum kahvaltıyı bizde yapacağız' derdi. Bu yıl kahvaltı yerine onların mezarına gittik. Hem öksüz hem yetim kaldım. Bu duygu anlatılmaz. Bayram gelmesini hiç istemiyorum. Çünkü çok acı veriyor. Ayakta duruyorsam çoluğum çocuğum için ayakta duruyorum. Kendim için değil ailem için yaşıyorum. Eşim yakın zamanda doğum yapacak. Allah izin verirse ikiz çocuğum dünyaya gelecek. Onlara rahmetli annem ve kardeşimin adını vereceğim" dedi.