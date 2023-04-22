Bayrama yeni konutlarında girdiler

Elazığ'da 1 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle anahtarlarını teslim alan hak sahibi vatandaşlar, Ramazan Bayramı'na yeni yuvalarında girmenin mutluluğunu yaşıyor.Mahmut Çimtay, "Cumhurbaşkanımız bayrama 3 hafta kala bize çifte bayramı yaşattı. Evler dört dörtlük. Birkaç kez artçı deprem oldu, hiç hissedilmedi. Ailemle birlikte nice güzel bayramlar geçirmek nasip olur inşallah. Bazıları biz gelirsek evleri bedava vereceğiz diyor, gelsin yapsın da para ile versin bedava istemiyoruz. Büyük bir felaket yaşadık. Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" dedi. Gülşah Demirelli ise, "İki çocuk annesiyim. Sağlık personeliyim. Bir evim olmasını çok istiyordum. Maddi imkanlarımız olmadığından, ev fiyatları da yüksek olduğundan dolayı ev almamız imkansızdı. Bayramı, kendi evimde geçirmenin verdiği mutluluğu ve huzuru anlatamam. Evimi ferah, güzel ve sağlam. Cumhurbaşkanımız bize böyle güzel bir bayram yaşattı. Hem duacısıyız hem de destekçisiyiz" diye konuştu. Oğuzhan Demirelli de, "Evlerimizden çok memnunuz. Sağlam ve güzeller. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun."