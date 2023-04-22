Haberler Gündem Haberleri Bu bayram eksikleri tamamlamak azı çoğaltmak için bir milat olsun
Giriş Tarihi: 22.4.2023

Bu bayram eksikleri tamamlamak azı çoğaltmak için bir milat olsun

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Bu bayram eksikleri tamamlamak azı çoğaltmak için bir milat olsun
Emine Erdoğan'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özlemle beklediğimiz Ramazan Bayramı'na kavuşmanın buruk sevincini yaşıyoruz. Bu bayram, gönüller yapmak, eksiği tamamlamak, azı çoğaltmak için bir milat olsun. Hatırlanmayı, tebessümü, hoş sohbeti bekleyen yüreklere dost elimizi uzatmaya devam edelim. Milletimizin ve İslam âleminin bayramını tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyorum. Depremde yitirdiğimiz kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu bayram eksikleri tamamlamak azı çoğaltmak için bir milat olsun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA