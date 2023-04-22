Cesur ve sorumlu habercilik

'Türkiye'nin en iyi gazetesi' sloganıyla milletin sesi olan SABAH, 38'inci yaşına bugün "Merhaba" diyor. Özellikle son 15 yılda ekonomik ve siyasi saldırılara karşı cesur, korkusuz ve millettinin yanında yer alarak yayın hayatını sürdüren SABAH Gazetesi, 22 Nisan 1985'te yayın hayatına başladı.SABAH, PKK'dan FETÖ'ye DHKP-C'den DEAŞ'a kadar ülkeyi bölmek isteyen terör örgütü ve uluslararası odaklara karşı, cesurca Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, milletin sesi oldu.Geniş başarılı, deneyimli yazar ve muhabir kadrosuyla her zaman gerçeklerin peşinde olan SABAH bundan böylede milletinin yanında olmaya devam edecek.Aldığı sayısız ödüllerle birlikte dünyanın sayılı gazeteleri arasında yer alan SABAH, Gezi Parkı kalkışmasında, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinde devletinin ve milletinin yanında durup gerçekleri ortaya koyup dik durdu.Asrın felaketi olarak kayıtlara düşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde de titiz ve sorumlu haberciliğiyle farkını ortaya koydu.Bizlere her zaman ilgi gösteren ve hiçbir zaman desteğini esirgemeyen değerli okurlarımıza teşekkür ediyoruz.