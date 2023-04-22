CHP’de liste krizinde çatlak büyüdü! ’Hani o ismi aday yaptırmayacaktın’

NEDEN HALEN GÖREVDE

Öte yandan Canan Kaftancıoğlu'nun Yargıtay'ın cezasını onamasının ardından parti üyeliğinin düşmesine rağmen görevde hukuksuz kalmasının nedeninin Kaftancıoğlu'nun HDP'deki uç marjinal gruplarla bağlantısının güçlü olması nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hukuksuz il başkanlığına devam ettirildiği iddia edildi.

YİNE SÖZÜNÜ DİNLEYEN OLMADI

Parti içinde İl Başkanlarına eski milletvekillerine söz geçiremediği halde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı Çanakkale programında da kriz yaşandı. İddiaya göre Çanakkale'de katıldığı açılışa Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu da yanında götüren Kılıçdaroğlu'nun yanına açılış partili birçok isim davet edildi. Çevre illerdeki partili isimlerin yanı sıra Özgür Özel'in de sahneye çağrıldığı programda kendisi CHP listesinden milletvekilliği adaylığı için anlaşmalı boşandığı öne sürülen eşi ise İyi Parti listesinden aday gösterilen bir dönem bakanlık yapan Erdoğan Toprak'ın da programa katıldığı ancak yapılan açılış öncesi sahneye davet edilmediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Erdoğan Toprak'ın sunucuya tepki gösterdiği sahne arkasında kaldığı belirtilirken Toprak'ın sahneye davet edilmemesinin Kılıçdaroğlu talimatıyla yapıldığı öne sürüldü.