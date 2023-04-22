CHP’li belediye Erdoğan’ın afişlerini zabıtaya söktürdü

İzmir'de, CHP'li Bayraklı Belediyesi, Manas Bulvarı'ndaki reklam alanlarına asılan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti afişlerini zabıta ekiplerine hukuksuz bir şekilde söküldü. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Bayramın birinci gününde bile CHP boş durmuyor. Elinizdeki gücü nasıl keyfi kullandığınızın en iyi örneği İzmir'de" dedi. AK Parti İzmir İl Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili ise, "Bayraklı Belediyesi AK Parti'nin bedelini ödediği reklam görsellerini kaldırıp kendilerininkini asmış. Ne yasa tanıyorlar ne yönetmelik!" diye konuştu.