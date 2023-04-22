CHP’li kadınlardan çirkin saldırı! 11 yaşındaki çocukla annesi ve teyzesini darp ettiler

Kayseri'de siyasi partilerin seçim stantlarının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda broşür dağıtan CHP'li bir kadın görevli, annesi ve teyzesiyle birlikte bayram alışverişine çıkan 11 yaşındaki Bedirhan Öztürk'e saldırdı. Küçük çocuğa CHP'nin seçim broşürünü veren görevli, broşürü yırtan çocuğa şiddet uyguladı.
ENSESİNE TOKAT ATIP YÜZÜNE TÜKÜRDÜ
CHP'li kadın görevlinin çocuğuna şiddet uygulaması üzerine tepki gösterdiğini belirten anne Dilek Öztürk (39); "Bayram alışverişi için çarşıya çıkmıştık. CHP'li bayan oğluma broşür vermiş. Oğlumda broşürü yırtmış. Bunun üzerine CHP'li kadın oğlumun ensesine tokat atıp yüzüne tükürmüş. Kız kardeşim abla Bedirhan'a vuruyor deyince çocuğuma vuramazsın diyerek tepki gösterdim. O kadın bu kez de bana tekme atıp boğazımı sıktı. Daha sonra bende ona vatan hainisiniz birde bizden oy istiyorsunuz dedim. Polisi çağırıp şikayetçi olduk. Bunlar şimdiden bize böyle davranırken ola ki iktidar olsalar daha neler yaparlar" diye konuştu.
HEPSİ ETRAFIMIZI SARDI
Cumhuriyet Meydanı'ndan geçtikleri sırada CHP'li kadın görevlinin uzattığı broşürü alan yeğeninin broşürü yırtması üzerine olayın yaşandığını belirten teyze Derya Aktaş (33) ise; "CHP'li kadın yeğenimin ensesine tokat atıp yüzüne tükürdü. Bende bunu ablama söyledim. Ablamda tepki gösterince bizimde yüzümüze tükürüp bize 'adi alçaklar' diyerek hakaret etti.
Bende teröristler bizden oy mu isteyeceksiniz vatan hainleri diye ona bağırdım. Oradaki diğer CHP'liler biranda etrafımızı sarıp bizi ortaya aldılar. Hakaretleri bir süre devam etti. Küçücük bir çocuğa bunun yapılmasını biz hazmedemiyoruz. Tokat atıp yüzümüze tüküren CHP'li kadından bende şikayetçi oldum" dedi.