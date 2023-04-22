CHP’li kadınlardan çirkin saldırı! 11 yaşındaki çocukla annesi ve teyzesini darp ettiler

ENSESİNE TOKAT ATIP YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

CHP'li kadın görevlinin çocuğuna şiddet uygulaması üzerine tepki gösterdiğini belirten anne Dilek Öztürk (39); "Bayram alışverişi için çarşıya çıkmıştık. CHP'li bayan oğluma broşür vermiş. Oğlumda broşürü yırtmış. Bunun üzerine CHP'li kadın oğlumun ensesine tokat atıp yüzüne tükürmüş. Kız kardeşim abla Bedirhan'a vuruyor deyince çocuğuma vuramazsın diyerek tepki gösterdim. O kadın bu kez de bana tekme atıp boğazımı sıktı. Daha sonra bende ona vatan hainisiniz birde bizden oy istiyorsunuz dedim. Polisi çağırıp şikayetçi olduk. Bunlar şimdiden bize böyle davranırken ola ki iktidar olsalar daha neler yaparlar" diye konuştu.