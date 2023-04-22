CHP’li Mahmut Tanal’a Şanlıurfa’da soğuk duş! Limon ve soğanlı provokasyona vatandaşlardan tepki

"DAVAMIZI SATMAYIZ BİZ"

Limon ve soğan üzerinden provokasyon yapan Tanal'a vatandaşları tepkisi ise çok net oldu. Limonlu şova geçit vermeyen bölge halkı, "Bir limona, bir soğana ülkemizi mi satacağız? Davamızı satmayız biz." sözleri ile Tanal'a tepki gösterdi.