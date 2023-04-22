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Giriş Tarihi: 23.4.2023 01:31 Son Güncelleme: 23.4.2023 01:34

CHP'li vekilin PKK'nın kanalına konuk olduğu ortaya çıktı!

CHP Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’nın PKK’nın medya yapılanması içinde yer aldığı ifade edilen Medya Haber TV'de jeneriğinde omzunda kalaşnikoflu bir PKK’lı teröristin olduğu programa konuk olduğu ortaya çıktı.

SABAH
CHP’li vekilin PKK’nın kanalına konuk olduğu ortaya çıktı!

Terör örgütü yöneticilerinin 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamaları devam ederken CHP Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya PKK'nin medya yapılanması içinde yer aldığı bilinen Medya Haber TV isimli kanala konuk olduğu ortaya çıktı.

JENERİKTE KALAŞNİKOFLU BİR PKK'LI TERÖRİST VAR

Kaya'nın konuk olduğu programın jeneriğinde ise omzunda Kalaşnikoflu bir PKK'lı teröristin olduğu görüldü. Kaya'nın konuk olduğu programda 27. Dönem İstanbul Milletvekili ve HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç da yer aldı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de daha önce "Medya Haber"e katıldığı ortaya çıkmıştı

Yurt dışında yayın yapan "Medya Haber" isimli kanal, terör örgütü elebaşları Duran Kalkan ve Mustafa Karasu gibi isimlere mikrofon uzatmasıyla da biliniyor.

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CHP'li vekilin PKK'nın kanalına konuk olduğu ortaya çıktı!
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