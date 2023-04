Daha önce böylesini görmedik

Türkiye'nin sağlık devriminin en önemli eserlerinden olan şehir hastanelerinde tedavi gören vatandaşlar, hem aldıkları hizmetten hem hastanede sunulan imkanlardan övgü dolu sözlerle bahsediyor. Yaklaşık 2.5 yıl önce açılan ve kısa sürede 9 milyondan fazla hastanın sağlık hizmeti aldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde uzun süredir tedavi gören hastalar memnuniyetlerini SABAH'a anlattı. İşte söyledikleri:İnşaat işçisiyim. 23 Şubat'ta iş kazası geçirdim, iskeleden 6 metre yükseklikten düştüm. Göğsümde kırıklar vardı iyileşti, belimde kırıklar var, bacaklarımda da his yok, yürüyemiyorum. Yavaş yavaş oturmaya başladım. Burası hastane değil 5 yıldızlı otel gibi.Akciğer kanserine yakalanmıştım şu an ilaçlarla toparladım, tedavim sürüyor ama bacaklarımda lenf ödem olduğu için 2 aydır burada fizik tedavi alıyorum. Hastaneden, hemşiresinden, doktorundan, temizlikçisinden hepsinden çok memnunum. Hastanemiz 1 numara, otelde gibiyiz. Kurslar da var, hiçbir hastanede böyle imkânlar görmedim.2017'den beri meme kanseri tedavisi görüyorum. Sağ kolumdaki koltukaltı lenflerim alındığı için kollarım şişti. 1 aydır burada tedavi görüyorum, gayet güzel gidiyor. Bahçeye inip oturabiliyoruz, yemeklerimiz saatinde geliyor, temizlik çok iyi, kıyafetlerimizi de yıkıyorlar. Allah çaba harcayanlardan razı olsun. Bize gerçekten değer verildiğini hissediyoruz.Köyde kaza geçirmiştim. 2. kattan zeminine düştüm, belim kırıldı, platin takıldı. 3 aydır burada tedavi görüyorum. Şu anda her işimi kendim yapıyorum. Allah razı olsun hemşirelerimiz de doktorum da çok iyi. Büyük hürmet görüyoruz.Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Şu an 21. şehir hastanesi açıldı 12 tane daha açılacak ve toplam 33 şehir hastanesi sağlık sistemine 44 bin yatak gibi bir güç getirecek. Bu hastaneler için hasta memnuniyet garantili hastaneler demek lazım. Şehir hastanelerimizin birçoğu yüzde 100 dolulukla gidiyor. Vatandaşımız artık şehir hastanesi olan illerde bu hastanelerden başka yere gitmek istemiyor. Özel hastanelerden buralara nakil olmak isteyen hastaların sayısı artıyor" diye konuştu.