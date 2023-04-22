Kahramanlarla bayram sabahı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gece uçakla Van'a, oradan da karayoluyla Hakkari'ye gitti. Hakkari-Van kara yolundaki Yeniköprü Jandarma Karakolu'nda duran Bakan Soylu, burada görevli Mehmetçik ile güvenlik korucularına tatlı ikram edip bayramlarını kutladı. Daha sonra Hakkari-Çukurca kara yolundaki 1730 rakımlı Mahya Tepe Üs Bölgesi'ne giden ve geceyi burada geçiren Soylu, bayram namazını da Mehmetçik'le kılıp, bayramlarını kutladı. Bakan Soylu'nun telefonunu aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üs bölgesinde görevli askerlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Tüm komuta kadrosu, er erbaş kadrosunun şahsım, ailem, milletim adına bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim daha nice bayramlara bizi hayırlısıyla kavuştursun. Sizin bu kahramanlıklarınız, bu terörist akımına buraları üs edinme imkanı vermedi. Rabbim yar yardımcınız olsun. Tüm şehitlerimize mübarek bayram sabahında Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim onları sevgili habibine komşu ettiği gibi, bizleri de o makama eriştirsin" dedi.