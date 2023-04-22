Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehir Hastanesi’nde depremzedelerle bayramlaştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ve depremde yaralanan vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Akar ilk olarak başhekimliğe giderek hastaların durumlarına ilişkin bilgi aldı. Daha sonra tek tek odalarında ziyaret eden Bakan Akar depremzedelerin bayramını kutladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sağlık çalışanları ile de bir araya gelerek, bayramlarını tebrik etti. Bakan Akar, sağlık çalışanlarının çok önemli bir görev yerine getirdiğini ifade ederek, telefonla aradığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile hastane çalışanlarını görüştürdü. Sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı'nı kutlayan Koca, "Herkesin bayram yaptığı bir dönemde siz yine üzerinize düşen fedakarlıkla vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyorsunuz. Minnettarız" diye konuştu. Bakan Akar'a ziyaretlerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ta eşlik etti.