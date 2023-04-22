SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Sudan’daki Türk vatandaşları tahliye edilecek

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkeyi terk etmek isteyen Türk vatandaşlarına ilişkin bildiri yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 23 Nisan Pazar günü ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının kara yoluyla tahliye edileceği belirtilirken toplanma ve hareket merkezlerine ilişkin de bilgiler paylaşıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada "Sudan genelindeki çatışmalar nedeniyle ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız, Hartum Büyükelçiliğimizin tahliye sürecine ilişkin duyurularını Büyükelçiliğimiz sosyal medya hesaplarından takip edebilirler." denildi.

ÜLKEDEKİ SON DURUM VE ULUSLARARASI TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Sudan'da 15 Nisan'da başlayan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda 413 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 551 kişi yaralandı.

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, bazı ülkelerin liderlerinin, vatandaşlarının ve diplomatik misyonlarının ülkeden tahliyesini kolaylaştırma talepleri doğrultusunda gerekli yardımı sağlamayı kabul etti.

Ordu, ABD, İngiltere, Fransa ve Çin'in Hartum'dan, silahlı kuvvetlerine ait askeri nakliye uçakları ile diplomatlarını ve vatandaşlarını önümüzdeki saatlerde hava yoluyla tahliye etmesinin beklendiğini ifade etti.

Ordu, hava sahasının ihlaline sert şekilde karşılık vereceğini açıkladı.

Sudanlı askeri bir yetkili, Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, başkentte havalimanının bulunduğu Havalimanı Mahallesi'nde mahsur kalan ve alıkonulan aileler bulunduğu için müdahalede bulunamadıklarını söyledi.

Suudi Arabistan'ın Hartum Büyükelçiliği, diplomatik personelinin kara yoluyla Hartum'dan doğuda Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan'a getirildiğini buradan da Cidde kentine deniz yoluyla tahliye edildiğini bildirdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarının Suudi Arabistan'ın Cidde kentine ulaştıklarını, oradan Kuveyt'e nakledileceklerini belirtti.

Hartum Havalimanı yetkilileri, Sudan hava sahasının uçuşlara kapatılma kararının 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

ABD'nin Hartum Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarının Sudan'dan tahliyesinin şu an için güvenli olmadığını duyurdu.

Ülkede başkent Hartum, Umdurman ve Bahri kentleri başta olmak üzere taraflar arasındaki çatışmalar ateşkese rağmen 8. gününde devam ediyor.